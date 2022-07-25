نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على مصانع سخانات المياه، في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

مصانع سخانات المياه

وشملت الجولات 12 مصنعاً في المنطقة الوسطى، و3 مصانع في المنطقة الشرقية، ومصنعين في منطقة مكة المكرمة، ومصنعاً في المدينة المنورة، ومصنعين في القصيم، ضُبِط خلالها 68 منتجاً مخالفاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.

وشاركت في الجولات الرقابية وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.