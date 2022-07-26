غلقت أمانة منطقة حائل أمس، مستودعاً مخالفاً يخزن 895 كيلو جراما من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية والتي تُخزن في ظروف غير مناسبة.

جولات رقابية:

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة حائل الدكتور مشعل المحمدي، أنه خلال الجولات الرقابية للفرق الميدانية رصد أحد المواقع التابعة لنطاق بلدية وسط حائل، وجرى توجيه الفرق الرقابية للموقع وتبين أن الموقع عبارة عن مستودع غير نظامي تابع لأحد المطاعم يقوم بتخزين مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث تم مصادرة المواد المخزنة فيه وإغلاق المطعم بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

سكن عمال:

من جهة أخرى ضبطت الفرق الرقابية في أمانة حائل سكن عمال يستخدم إحدى الغرف مستودعاً لتخزين كميات كبيرة من قصب السكر لبيعها على محلات العصائر مع عدم تطبيق ممارسات التخزين الجيدة، وعشوائية التخزين، حيث جرى مصادرة الكمية بالكامل واتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.