أعلنت شركة المياه الوطنية عن استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أُعد لها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ.

خدمات المياه في مكة والمشاعر المقدسة

وأشارت الشركة إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية في مشعر منى ليوم التروية ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغت ( 792.300 ) متر مكعب ، بضخ مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل (21) ساعة في اليوم.

لا انقطاعات مؤثرة

وأكدت الشركة أنه وبفضل من الله لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد، مؤكدة استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ –لا سمح الله- وفقاً للممارسات المهنية وتبعًا للبروتوكولات الصحية المطبقة.