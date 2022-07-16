أعلن نادي ضمك ظهر اليوم عن تعاقده مع اللاعب عبدالله حسون مدافع النادي الأهلي في صيف 2022.

وذكر حساب ضمك الرسمي عبر “تويتر” أن حسون سينضم للفريق لتمثيله بداية من موسم 2022/2023.

وقبل رحيل حسون لـ ضمك، رحل كل من حسين المقهوي للفتح والبرازيلي كارلوس إدواردو لصفوف نادي بوتافوجو البرازيلي.

عبدالله حسون ثالث لاعب يغادر الأهلي

وجاء رحيل حسون ليكون ثالث لاعب يغادر الأهلي، بعد هبوطه لدوري يلو.

وفي وقت سابق، وجه مصطفى بصاص لاعب الراقي السابق، رسالة إلى ماجد النفيعي رئيس الأهلي وطالبه بالاستقالة، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وسط صدمة من مشجعي الراقي.

وقال بصاص في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat : ”الأفضل لك تستقيل، أعتقد أن الأمر انتهى ما في أحد يريد استمرارك”.