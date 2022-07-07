أوضحت الإدارة العامة للمرور عددًا من الإرشادات بشأن استخدام المركبات خلال موسم الحج.

وبينت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أنها وفرت خرائط تفاعلية للحركة المرورية في الحج، تتضمن توضيح المسارات المتاحة والإرشادات المتعلقة بنقل ضيوف الرحمن، بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.

منع المركبات من دخول المشاعر المقدسة

كما أشارت إلى منع جميع أنواع المركبات من تنقل الركاب ممن لا يحملون تصاريح حج، وتطبيق العقوبات المتعلقة بالغرامات المادية والسجن لقائديها.

وشددت على منع المركبات التي تحمل لوحات سعودية، وتقل عن 25 راكبًا، وقائدها يرتدي الإحرام من الدخول إلى المشاعر المقدسة، وحجزها في المواقف المعدة لذلك ثم نقل الحجاج بوسائل النقل العام.

حظر دخول المركبات الهوائية

وتمنع كافة أنواع المركبات من دخول المشاعر المقدسة بدءًا من صباح اليوم الخامس وحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

كما تمنع كافة أنواع الدراجات الهوائية من دخول المشاعر المقدسة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على اتباع تعليمات السلامة المخصصة لنقل الحجاج والالتزام بالمقاعد المخصصة، والتقيد بالأنظمة واللوائح.

وفيما يتعلق بنقل المواشي يتم منع عربات نقلها إلا المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية وتحمل شهادة تثبت خضوعها للفحص البيطري من المراكز التابعة لوزارة البيئة والزراعة.