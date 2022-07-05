أدى ضيوف الرحمن طواف القدوم وسط أجواء إيمانية عالية وإقبال على أداء المناسك.

فيديو | ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/QOKU422qBz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2022

وأكدت “الإخبارية” أن ذلك جاء في سياق منظومة الخدمات المتكاملة التي تعمل خلالها الجهات كافة على راحة ضيوف الرحمن.

خطط معدة مسبقًا:

وتشارك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن الجهات المعنية بالحج كافة وفق خطط معدة مسبقًا، على أرقى المستويات.

وتستهدف محاور الخدمات المقدمة للحجيج البعد الأمني والصحي والتنظيمي، فضلًا عن خطط استباقية محكمة لمواجهة أي طارئ.