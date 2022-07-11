أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

فيديو | حجاج بيت الله الحرام المتعجلون يؤدون طواف الوداع#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/CmNPXX4RYj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2022

وجهزت الرئاسة بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جندت 500 ‪كادر أمن مدني، وموظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة

كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.