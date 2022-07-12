مكّنت اللجنة المنظمة لـ”برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة” الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، من نثر مشاعرهم على لوحة جدارية بمساحة إجمالية 48 مترًا، أشرف عليها الفنان السعودي العالمي ناصر بن إبراهيم الضبيحي، في مقر استضافتهم بمشعر منى.

مشاعر جياشة:

وخط الحجاج شكرهم وتقديرهم ومشاعرهم الجياشة تجاه خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

عبارات شكر وثناء:

وتسابق الضيوف قبل مغادرتهم مشعر منى لأداء طواف الوداع إلى خط كلماتهم بعد أن أتموا الركن الخامس، مدونين عليها عبارات الشكر والثناء لما وجدوه من خدمات واهتمام من اللجان العاملة بالبرنامج، داعين الله أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها.

يشار إلى أن “برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة” تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.