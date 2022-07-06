سلطت قناة العربية الضوء على الطائرات العمودية التي تساهم في تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي للحالات الطارئة خلال موسم الحج.

طائرات عمودية مجهزة بأحدث المعدات لتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي للحالات الطارئة خلال موسم #الحج#العربية_في_الحج

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⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/uEKW3Am2u3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2022

طائرات عمودية مجهزة بأحدث المعدات:

وتتبع الطائرات العمودية المجهزة الخدمات الصحية في وزارة الدفاع، وقد تم تجهيزها بأحدث المعدات، حيث تقوم تلك الطائرات بنقل الحالات الطارئة من ضيوف الرحمن إلى مستشفيات مكة المكرمة، وقد تم تزويدها بالأسرّة والأجهزة المطلوبة.

أكثر من 10 مهابط:

وتضم المشاعر المقدسة أكثر من 10 مهابط؛ وذلك لتسهيل عمليات الإخلاء الطبي خلال موسم الحج.