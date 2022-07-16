وثق مقطع فيديو، جهود فرق الإنقاذ في إسبانيا وتصرفهم البطولي لمحاولة السيطرة على حرائق الغابات المستمرة منذ أيام بجنوب البلاد.

في محاولة للسيطرة على حرائق الغابات جنوب إسبانيا المستمرة منذ أيام.. طائرات هليكوبتر تحمل المياه من بحيرات قريبة لنثرها على تلك الحرائق وإطفائها#العربية pic.twitter.com/H20OA9VzlC — العربية (@AlArabiya) July 16, 2022

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، طائرات هليكوبتر وهي تحمل المياه من بحيرات قريبة لنثرها على تلك الحرائق وإطفائها.

موجة حر شديدة

وشهدت إسبانيا، منذ أيام موجة حر شديدة حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة، ما تسبب في حرائق دمرت آلاف الهكتارات من الغابات.

وأكد التليفزيون الإسباني أن إقليم «الأندلس» جنوبًا يعيش حالة تأهب قصوى أمام تواجد خطر كبير لاندلاع الحرائق في كافة محافظاته.

وقاتل رجال الإطفاء في إسبانيا لحماية بلدة مونساغرو، حيث اندلعت الحرائق في حديقة مونفراغوي الوطنية، وهي موطن أنواع نادرة من الطيور، حسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.