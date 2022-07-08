يُخيم الغموض على مصير صفقة انتقال نجم الزمالك المصري، طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

طارق حامد يتفق مع الاتحاد

وتؤكد التقارير انضمام طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين مقابل 2 مليون دولار في الموسم الواحد، مع إمكانية التجديد لعام آخر بالاتفاق بين الطرفين.

ويغيب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحولته الإدارة للتحقيق، إلا أنه رفض وتمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

الإدارة تصر على الصفقة والجماهير ترفض

وتتمسك إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ونائب الرئيس المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي بإتمام صفقة طارق حامد، خاصة أنه تم التوقيع معه رسميًا، بجانب الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، ما يفيد الفريق.

وأبدت الإدارة الاتحادية اقتناعها التام بالصفقة، في حين أن الجماهير تواصل رفضها لإتمام التعاقد مع حامد، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبوا بضرورة ضم لاعب صغير في السن، ليستطيع التألق مع العميد.

وتطمح الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب الموسم الجديد.