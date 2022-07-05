يُخيم الغموض على مصير نجم فريق الزمالك، طارق حامد خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، في ظل تلقيه العديد من العروض المحلية والخارجية.

طارق حامد لن ينضم إلى الأهلي

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد تداول أنباء تُفيد برغبة النادي الأهلي المصري في التعاقد مع طارق حامد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال شوبير: “ما زالت مشكلة طارق حامد قائمة لأنه لم يخضع للتحقيق، واللاعب كرامته عالية، بالإضافة إلى أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومطلوب من أندية كثيرة في مصر ليس من بينها النادي الأهلي”.

رفض عرض بيراميدز

وتابع عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، قائلًا: ” سبق وأن رفض حامد عرضًا من بيراميدز بـ 20 مليون جنيه سنويا وكان لاعبا حرا وقتها، لكنه فضل الاستمرار مع الزمالك”.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: “طارق حامد تاريخ مع نادي الزمالك، والدليل وجود حديقة باسمه في النادي، بغض النظر عن إزالة اسمه من على الحديقة بعد ذلك”.

وارتبط اسم حامد صاحب الـ33 عامًا بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فيما يؤكد البعض احتمالية تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك.