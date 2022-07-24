نجح نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في إنهاء إجراءات التعاقد مع نجم فريق الزمالك المصري طارق حامد؛ لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

حامد اتحادي بعد انتهاء أزمته مع الزمالك:

وأعلن الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع طارق حامد لمدة موسمين حتى عام 2024، وتمنى الحائلي التوفيق له في مسيرته مع العميد.

وغاب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وتم توقيع غرامة مالية ضخمة عليه، قبل أن ينضم لكتيبة الاتحاد بشكل رسمي.

مسيرة مميزة لطارق حامد:

وبدأ طارق حامد صاحب الـ33 عامًا مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونجح في التتويج معه بـ10 بطولات محلية وقارية، بجانب مشاركته باستمرار مع المنتخب المصري.

وخاض حامد منذ انضمامه إلى الزمالك موسم 2014/ 2015، 285 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وحصد لقب الدوري المصري مرتين.

وتوج طارق حامد بلقب كأس مصر 4 مرات، كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، ولقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في 2019، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري في عامي 2016 و2019.

مشاركة مميزة مع المنتخب المصري:

وعلى الصعيد الدولي، خاض طارق حامد 50 مباراة بقميص المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وكانت البداية في ودية قطر عام 2013، فيما تعود آخر مشاركاته إلى مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وساهم حامد في تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بالإضافة إلى حصد الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية لعام 2017.