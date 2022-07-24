أبدى النجم المصري طارق حامد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بداية من الموسم الرياضي الجديد.

طارق حامد يعلق على انضمامه للاتحاد:

وأعلن الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع طارق حامد لمدة موسمين حتى عام 2024، وتمنى رئيس النادي، أنمار الحائلي التوفيق له في مسيرته مع العميد.

وعلق طارق حامد على انضمامه للعميد، قائلًا: “شرف كبير لي أن أكون لاعب في نادي الاتحاد.. بالمناسبة أنا شخص محظوظ جدًّا؛ لأني كنت لاعبًا في أكبر ناد في إفريقيا، الزمالك المصري مع أعظم وأوفى جمهور”.

وتابع حديثه في مقطع فيديو عبر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “والآن أنا لاعب في نادي الاتحاد، أكبر ناد في آسيا مع أعظم وأوفى جمهور، خرجت من نادٍ كبير وذهبت لنادي كبير.. شكرًا”.

انتهاء الأزمة مع الزمالك:

وغاب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وتم توقيع غرامة مالية ضخمة عليه، قبل أن ينضم للاتحاد رسميًّا.