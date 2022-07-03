أثار اللاعب المصري طارق حامد لاعب الفريق الكروي الأول بـ الزمالك المصري، أزمة مع فريقه الأبيض ليقترب من الرحيل والانضمام لناد آخر في صيف 2022.

اللاعب المصري كان أثار أزمة بعدما كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أن الأهلي المصري مهتم بضم حامد في صيف 2022.

جماهير الزمالك غاضبة من طارق حامد

الأمر أثار أزمة لجماهير الزمالك بسبب رفضهم انتقال لاعب مهم بقيمة حامد إلى المنافس التقليدي مع رغبتهم في أنه بحال رحل عن الزمالك ينتقل لناد خارج مصر.

الإعلامي والناقد الرياضي مشاري الفهيد كشف عبر “تويتر” أن البرتغالي جواو موتينيو وطارق حامد سيمثلان خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في الموسم المقبل.

ويلعب حامد مع الزمالك منذ عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري.

يذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، كان طلب من إدارة الاتحاد ضم البرتغالي موتينيو لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي والسنغالي شيخو كوياتي