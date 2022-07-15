يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق حامد لحل أزمته الحالية مع الإدارة قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

طارق حامد يعرض حلًا لإدارة الزمالك

وعرض طارق حامد التنازل عن جزء من مستحقاته المالية، مقابل موافقة إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على رحيله خلال الفترة الحالية، وذلك وفقًا لـ”اليوم السابع”.

ويرغب حامد في حسم مصيره مبكرًا، من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد خلال فترة الإعداد، إلا أن إدارة نادي الزمالك قررت تأجيل هذا الملف لما بعد مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، يوم 21 يوليو الحالي.

وتؤكد التقارير انضمام طارق حامد إلى صفوف الاتحاد لمدة موسمين مقابل 2 مليون دولار في الموسم الواحد، مع إمكانية التجديد لعام آخر، إلا أن الصفقة تلقى رفضًا من المدرب الجديد نونو سانتو والجماهير.

تفاصيل الأزمة

ويغيب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، إلا أنه رفض وتمسك بالحصول على حقوقه كاملة.