قال الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي ربما يكون مصاباً بسلالة شديدة العدوى سريعة الانتشار من فيروس كورونا المعروفة باسم بي إيه 5، تتبع المتحور أوميكرون .

بعض الأعراض

وأشار إلى أن بايدن يعاني الآن من آلام في الجسم والتهاب في الحلق منذ جاء اختباره للفيروس إيجابياً، لافتاً إلى أن الأعراض السابقة، ومن بينها سيلان الأنف والسعال، أصبحت “أقل إزعاجاً”.

العلامات الحيوية

وأوضح الطبيب أن العلامات الحيوية لبايدن، مثل ضغط الدم ومعدل التنفس، “لا تزال طبيعية تماماً”، وأن مستويات الأكسجين لديه “ممتازة” مع “عدم وجود ضيق في التنفس على الإطلاق.”

وجاءت نتيجة اختبار بايدن للفيروس إيجابية صباح الخميس، ومنذ ذلك الحين وهو في عزلة بالبيت الأبيض.