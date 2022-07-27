أعلن الطبيب المسؤول عن علاج الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعافيه تمامًَا من فيروس كورونا، بعد إصابته بالمرض منذ أسبوعين.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إلى أن بايدن سينهي عزله اليوم الأربعاء، بعد سلبية نتائج اختبارات إصابته بكورونا. يذكر أن البيت الأبيض كان قد أكد أن الرئيس جو بايدن يواصل عمله كالمعتاد رغم إصابته بـ كورونا.

أعراض معتدلة وعزل بالبيت الأبيض

وثبتت إصابة الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 79 عامًا، أمس الخميس، بكوفيد-19 حيث يعزل نفسه الآن في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض: إن بايدن يعمل الآن ويواصل مهامه عن بعد. وأضاف البيت الأبيض في بيان رسمي أن الرئيس يتناول دواء “باكسلوفيد” المضاد للفيروسات.

وقد استطاع الرئيس الأمريكي جو بايدن إنجاز اجتماع افتراضي في البيت الأبيض بشكل متقطع، بسبب السعال الذي لازمه بعد يومين من إصابته بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

حالة بايدن المعنوية جيدة

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، بدا بايدن، خلال الاجتماع، في حالة معنوية جيدة، مع بحة ملحوظة في الصوت، الأمر الذي استدعى اعتذاره بشكل متكرر بسبب السعال.

وكان البيت الأبيض، أعلن الخميس الماضي، إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.