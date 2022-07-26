تبحث إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن الاستعانة بطبيب نفسي للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك لعلاج أزمة الخروج من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد نادي ريال مدريد الإسباني.

سبب العمل على جلب طبيب نفسي

وقالت صحيفة L’Equipe الفرنسية إن هذا الأمر جاء بإصرار من إدارة القطري ناصر الخليفي للاعبي الفريق الباريسي وذلك بعد مرورهم بفترة سيئة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والخروج من البطولة التي كانوا يحلمون وما زالوا يحلمون بالفوز بها.

وترغب الإدارة الباريسية في استقدام الطبيب النفسي لتعزيز الدافع لدى لاعبي الفريق الفرنسي وتدريبهم على مواجهة المواقف الصعبة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا بنتائج غريبة بداية من 2019 وحتى العام الحالي.

ميسي قد يغادر باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

وفي وقت سابق، ألمح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى أنه من الممكن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق الكتالوني رغم ارتباطه بعقد مع نادي باريس سان جيرمان.

ولم يكن الموسم الأول للنجم الأرجنتيني جيدًا كما كان يتصور مع باريس سان جيرمان بسبب خيبة الأمل التي عانى منها الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث انتقل للفريق الباريسي في أغسطس 2021.

وتحدث لابورتا لموقع Espn قائلًا: “قصة ميسي معنا لم تنتهِ، قد يعود ونعمل على رسم قصة أجمل له معنا بدلًا من التي حدثت”.

وأضاف لابورتا: “أنا مدين لـ ميسي كثيرًا ولم تعجبني طريقة رحيله عن نادي برشلونة”.