أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

تفاصيل طرح المزاد:

ونشرت الإدارة إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، تعلن فيه طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، والذي من المقرر أن ينطلق اليوم الأحد الموافق 17 يوليو ويستمر حتى الأربعاء 20 يوليو.

خطوات الوصول للخدمة:

وأعادت الإدارة نشر طريقة الوصول للخدمة، وذلك عبر 3 خطوات هي: