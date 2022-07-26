أوضحت شركة الراجحي المالية طريقة إضافة التابعين إلى الاكتتاب العام في تطبيق الراجحي.

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر؛ أن خطوات إضافة التابعين في تطبيق الراجحي؛ تتمثل في:

ـ الدخول على تطبيق الراجحي.

ـ اختيار خيار (المزيد)

ـ اختيار خيار الاستثمار والاكتتاب.

ـ الذهاب إلى خدمات الاكتتاب العام.

ـ من خلال قائمة التابعين يمكن إضافة وحذف التابعين.

ما هو الاكتتاب العام؟

يذكر أن الاكتتاب أو الطرح العام هو طرح جزء أو كل أسهم الشركة للاكتتاب بواسطة الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) أو الأشخاص المعنويين (الشركات) وهو إجراء يسبق تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية تداول. ويتم تحديد النطاق السعري للسهم قبل الطرح العام، ويتضمن النطاق السعري، السعر الأعلى والأدنى للسهم، وبناء على عدد أوامر الاكتتاب ونوعها يتم تحديد سعر الاكتتاب النهائي.