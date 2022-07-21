أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي خطوات إضافة التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي في شاشة القفل بدون أي برامج وفي أربع خطوات.

طريقة إضافة التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي في شاشة القفل بدون برامج : pic.twitter.com/RvegAKABca — عبدالرحمن الهادي  (@iD7oom911) July 17, 2022

خطوات إضافة التاريخ الهجري

وقال عبدالرحمن، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن طريقة إضافة التاريخ الهجري سهلة ومن خلال الخطوات التالية:

1– الدخول للإعدادات

2– الدخول على التقويم

3– الدخول إلى تقويمات بديلة

4– اختيار التاريخ الهجري

وأضاف عبدالرحمن الهادي: إنه بعد إغلاق الجهاز سيظهر التاريخ الهجري مع الميلادي في شاشة القفل.