أوضحت وزارة الصحة الخطوات اللازم اتباعها لإنقاذ الأطفال في حالة تعرضهم للغرق في حمامات السباحة.

تعرَّف على طرق إنقاذ الأطفال من الغرق في المسابح.pic.twitter.com/Ctf6Ol633q — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 13, 2022

وأشارت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بتويتر إلى عدة خطوات لانقاذ الطفل المصاب بالغرق حتى وصول الإسعاف؛ كما يلي:

ـ نقل الغريق لسطح مستوي، ثم مناداته وهز كتفيه للتأكد من استجابته.

ـ التأكد من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر.

ـ الطلب من أحد الأشخاص المتواجدين الاتصال بالإسعاف 997.

ـ إذا كان الغريق يتنفس فضعه في وضعية الإفاقة.

ـ يجب الحرص على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

ـ في حال عدم تنفس الغريق قم برفع رأسه عن طريق وضع يدٍ على جبينه ويدٍ أسفل ذقنه، ورفعه بحذر لفتح مجرى التنفس.

ـ تحسس أعلى الفخذ أو مكان الحنجرة للتأكد من وجود نبض لمدة لا تزيد عن10 ثوانٍ.

التنفس الصناعي

ـ عند وجود نبض يجب إجراء تنفس صناعي من خلال التأكد من إغلاق فتحة الأنف، والنفخ في فم الغريق لمدة كل 3 :5 ثوانٍ مع مراقبة ارتفاع وضع الصدر بعد كل نفخة والانتظار حتى يهبط.

الإنعاش القلبي الرئوي

ـ عند عدم وجود نبض وعدم وجود تنفس، يجب البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، من خلال وضع كعب كف اليد في منتصف صدر الغريق، في الجهة السفلية من عظمة القص، مع الحرص على أن تكون ذراع المنقذ مستقيمة وكتفه مواجه لصدر المريض، والضغط على الصدر بشكل مستقيم.

ـ الاستمرار في عملية الإنعاش القلبي الرئوي وهي عبارة عن 30 ضغطة على الصدر وإجراء التنفس الصناعي، بالنفخ مرتين، ويكون الضغط بعمق 5 سم.

ـ يكون معدل الضغطات من 100: 120 ضغطة/ دقيقة، والاستمرار وتجاهل أي مشتتات خارجية، وفحص النبض كل دقيقتين والاستمرار في ذلك حتى يستفيق المريض أو تصل سيارة الإسعاف.