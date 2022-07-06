استعرض مقطع فيديو طريقة ارتداء الإحرام بشكل يُساعد على المشي بسهولة.

طريقة ارتداء الإحرام بشكل يُساعد على المشي بسهولة. تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/AYE2GaQSlc — توفيق الربيعة (@tfrabiah) July 5, 2022

طريقة ارتداء الإحرام:

ونشر وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، عبر حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو لطريقة ارتداء الإحرام، وذلك بتطبيقه إلى جزأين حول الوسط، ثم إعادة تطبيقه مجددًا وتثبيته من الأعلى.

وحرصت وزارة الحج والعمرة على نشر العديد من المواد التوعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ 7 لغات بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، لتوضيح الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج وتوعيته خلال رحلته لأداء المناسك.