كشف حساب المواطن عن طريقة تعديل التابعين لرب الأسرة أو المستفيد الرئيس في البرنامج وشروط إضافة تابع جديد.

وقالت خدمة المستفيدين في معرض ردها على استفسار من أحد الأشخاص لديه 6 تابعين لكن تم تسجيل 5 منهم فقط إنه، في حال تم تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة ،بإمكانك إضافته عن طريق ما يلي:

تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

الانتقال إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين.

إضافة التابع أو التابعين الجدد ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

الإفصاح عن الراتب

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات. وذكر البرنامج، أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، مبيناً أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتاً إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية، مضيفًا أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

وأودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.