قد يطرأ تحديث أو تغيير على رقم الجوال الأمر الذي يستوجب تحديث بيانات حساب المواطن لإضافة الهاتف الجديد. وتوجد أكثر من طريقة يمكن بها تحديث رقم الجوال.

الاتصال على رقم حساب المواطن

يتم الاتصال على الرقم الموحد 19912 وتطلب منهم تحديث رقم الجوال.

يتم تحديث الجوال بعد التأكد من صحة البياناتات ثم تصلك كلمة مرور مؤقتة.

باستخدام كلمة المرور المؤقت يتم تسجيل الدخول إلى الحساب.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور المؤقته وتحديث بيناتك.

الطريقة الثانية عبر تطبيق حساب المواطن

أما الطريقة الثانية فتتم عن طريق تطبيق حساب المواطن حيث يجب تحميل تطبيق حساب المواطن ثم تسجيل الدخول والضغط على أيقونة استعادة كلمة المرور وبعدها تغيير رقم الجوال.

يذكر أنه صدر يوم أمس أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

وصدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.