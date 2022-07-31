بدأ اليوم الأحد التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم وعددها (11547) وظيفة، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس.

خطوات التقديم في جدارة

وتتمثل خطوات التقديم في جدارة فيما يلي:

ـ دخول موقع جدارة.

– تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

– الضغط على الاطلاع على الفرص الوظيفية في جدارة+.

– من الأعلى اختيار: الدخول عبر النفاذ الوطني.

– اختيار جدارة+.

– اختيار الباحثين عن عمل.

– الاطلاع على الإعلانات الوظيفية.



الوظائف التعليمية عبر منصة مسار

وقد أعلنت وزارة التعليم الخميس الماضي، فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

ويبدأ التقديم صباح اليوم الأحد المقبل الموافق 31 يوليو الجاري بدءًا من التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الثانية عشرة من صباح الأحد 7 أغسطس المقبل. وأشارت وزارة التعليم إلى أن نتائج التقديم ستكون يوم السبت 13 أغسطس.

أهداف الوظائف التعليمية

وتأتي هذه الوظائف للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.