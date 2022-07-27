يبحث العديد من المستخدمين عن طرق بسيطة وسهلة لـ ضغط ملف PDF على أنظمة الأبل.

وبحسب خبراء، فإن ضغط ملف PDF قد يقلل من جودة الملف الأصلي، لذلك إذا كنت بحاجة إلى ملف PDF عالي الجودة لعرض تقديمي أو مهمة عمل، فقد يكون من الأفضل استخدام طريقة أخرى لتوفير المساحة، مثل حفظها في نظام نسخ احتياطي قائم على السحابة أو محرك أقراص ثابت خارجي.

طريقة ضغط ملف PDF:

وبحسب موقع business insider، هناك بعض الخطوات لـ ضغط ملف PDF وهي كما يلي:

1. ينم أولاً فتح ملف PDF وعرضه من Preview.

2. بمجرد فتح الملف، يتم الانتقال إلى شريط الأدوات العلوي.

3. حدد ملف ثم تصدير.

4. ستظهر نافذة منبثقة تظهر فوق القسم الأوسط العلوي من ملف PDF، اضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار مرشح كوارتز وحدد تقليل حجم الملف.

5. اضغط فوق حفظ.

استخدام برنامج أخر:

أما في حالة عدم استخدام Preview، فيمكن استخدام برنامج ضغط تابع لجهة خارجية لتقليل حجم ملف PDF الخاص، ولكن قد يتطلب ذلك الدفع مقابل تنزيلها، على الرغم من أن بعضها متاح مجانًا.

ويوجد بعض خيارات ضغط ملفات الجهات الخارجية ومنها PDF Expert وAdobe Acrobat وPDF Compressor.