يواصل ضيوف الرحمن المستفيدون من مبادرة طريق مكة التوافد على المملكة، بعد إنهاء إجراءات دخولهم إلى السعودية قبل مغادرة مطارات بلادهم.

واستقبلت مطارات المملكة ضيوف الرحمن القادمين من مطار دكا في بنجلاديش بعد إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

مبادرة طريق مكة:

وتعد هذه المبادرة فكرة رائدة هدفها تسهيل إجراءات دخول الحجيج، وقد جندت المملكة كافة القطاعات من أجل إنجاز هذه المهمة على خير وجه.

الدول المشمولة بالمبادرة:

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت المبادرة في خمس دول هذا العام 1443هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش، وتشارك في تنفيذها وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.