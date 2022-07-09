في هجوم صادم هز الصين، أصيب أربعة أشخاص في مستشفى معروف بمدينة شنغهاي، اليوم السبت، على يد مهاجم مسلح بسكين، قام أيضًا باحتجاز رهائن قبل أن تتدخل القوات الأمنية لتحريرهم.

وقالت الشرطة: إن الضباط هرعوا إلى مستشفى رويجين الذي تأسس قبل ما يزيد على 100 عام صباح اليوم السبت بعد تلقي مكالمات بشأن وقوع هجوم، وفق ما نقلته “رويترز”.

كما أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفًا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضًا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسًا على كراسي متحركة والآخر على أسرة متنقلة.

كذلك، شوهد خط طويل من الدماء على السطح الرخامي لدرج المستشفى في أحد مقاطع الفيديو.

هجوم صادم:

من جانبها، قالت واحدة من سكان شنغهاي التي وصلت لإجراء فحص طبي بعد إغلاق المستشفى مباشرة ورفضت الكشف عن اسمها: “إنه هجوم صادم جدًّا… ماذا حدث؟”.

احتجاز رهائن:

كما عثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين في الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية. وقالت الشرطة: إن عناصرها فتحت النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.