توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.