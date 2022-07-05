أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 42 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 41، فيما تبلغ الصغرى 31.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 42، والصغرى 29 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 41 في العظمى، و31 بالصغرى.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط. ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.