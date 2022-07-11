توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في مكة المكرمة تتراوح ما بين 43 – 30 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة 20-10 كم/ساعة، ودرجة الحرارة في منى تتراوح ما بين 43 – 30 درجة مئوية .

توقعات الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة, وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.