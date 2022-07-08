توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن يبقى الطقس مستقرًا أيام الحج، نافيًا أي احتمالية لسقوط الأمطار.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: الجو مستقر أيام الحج ولا يوجد احتمالية سقوط أمطار.. ويجب على الحاج الإكثار من السوائل وتجنب أشعة الشمس#يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/b2mvdBPq8T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

تنبيه للحجاج

ودعا العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، الحجاج إلى ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل وتجنب أشعة الشمس الحارقة، وحمل المظلات المتوفرة في جميع الأماكن. وأكد أنه لا توجد احتمالية لسقوط أمطار خلال الحج، كما لا توجد احتمالية أو بوادر في ارتفاع درجات الحرارة.

لا بوادر لارتفاع درجة الحرارة

وأشار إلى أن مكة المكرمة تسجل في هذه الأيام 48 و49 درجة مئوية وقد تصل إلى 50 مئوية خاصة مع الرياح الشرقية، لكن هذه الأيام لا يوجد أي بوارد لارتفاع درجات الحرارة ما يصيب الحجاج بإجهاد حراري. ولفت إلى أن أعلى درجة حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية أو أقل من ذلك.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن أن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة اليوم الجمعة، تسجل 44 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 43، فيما تبلغ الصغرى 31.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 44، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 44 في العظمى، و30 بالصغرى.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيًا، مع رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على الطرق السريعة خلال النهار وقد تصر درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية.