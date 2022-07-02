وجهت وزارة التعليم، تهنئة للطلاب والطالبات الفائزين من منتخب الرياضيات في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين لعام 2022.

تهنئة وزارة التعليم

وقالت وزارة التعليم في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “نبارك فوز طلابنا وطالباتنا من المنتخب للرياضيات في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2022، بـ 6 جوائز ذهبية وفضية وبرونزية”. وأضافت الوزارة “نبارك للوطن ولطلابنا وطالباتنا ولشريكنا الإستراتيجي”.

تتويج بـ 6 ميداليات

واعتلى المنتخب السعودي منصات التتويج في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2022 محققًا 6 ميداليات (ذهبية و4 فضيات وبرونزية) في دورته 26 التي أقيمت في البوسنة والهرسك خلال الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو الجاري، بمشاركة 106 طلاب يمثلون 18 دولة.

ورفع المنتخب رصيده إلى 53 ميدالية خلال مشاركاته في الأولمبياد بتمثيل من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم.

وحصل الطالب معاذ القحطاني من إدارة تعليم الرياض على الميدالية الذهبية، فيما حقق الميداليات الفضية الأربع الطلاب يوسف بخيت من الهيئة الملكية بينبع، وأحمد الشهري من تعليم الرياض، وعبد الكريم السالم من تعليم الشرقية، ومحمد السعيد من تعليم الأحساء، بينما حقق الطالب محمد الغامدي من تعليم الشرقية ميدالية برونزية.

وحقق الطالب معاذ القحطاني الدرجة الكاملة 40 من 40 من بين 5 طلاب فقط تمكنوا من تحقيق الدرجة الكاملة بين المشاركين هذا العام، كما فاز الطالب أحمد الشهري بجائزة خاصة لتقديمه حلًا فريدًا في سؤال الهندسة.

وتعد هذه المشاركة العاشرة للمنتخب في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات، حيث حقق الفريق السعودي خلال مشاركاته 53 ميدالية من بينها 8 ذهبيات و17 فضية و22 برونزية.