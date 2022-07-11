طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد 4 مطالب من إدارة النادي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد توليه مهمة تدريب النادي رسميًا خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

وكان سانتو طالب إدارة أنمار الحائلي بعدم ضم المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك المصري، كما طالب برحيل البرازيلي برونو هنريكي، أيضًا طالب بالتعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة حارس نادي الفيصلي، وطالب أيضًا برحيل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

لماذا اندهشت جماهير الاتحاد من طلب رحيل غروهي ؟

طلب رحيل غروهي أدهش جماهير العميد، خاصة أن الحارس البرازيلي كان يحمل العميد على عاتقيه في الدوري السعودي بالموسم المنصرم ونجح في العديد من المناسبات في تواجد العميد في صدارة الدوري، قبل تراجع نمر جدة في آخر الجولات ليتوج الهلال باللقب في نهاية الأمر.

جماهير الاتحاد لم تُبد أي اعتراض على طلبات نونو سانتو برحيل برنو هنريكي وعدم ضم طارق حامد والتعاقد مع مصطفى ملائكة.

نادي الفيحاء سيكون مهتماً بالتعاقد مع برونو هنريكي لدعم خط الوسط خلال الفترة المقبلة في حال تأكد رحيله عن العميد.