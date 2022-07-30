كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طلب غريب وجهه نادي يوفنتوس الإيطالي للاعب الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة الإسباني.

وأصبح مصير نجم برشلونة غامضًا بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لكنه يُصر على البقاء رغم محاولات النادي إقناعه بالرحيل.

يوفنتوس طلب من ديباي صاحب الـ28 عامًا تجديد العقد مع برشلونة حتى يتسنى للبيانكونيري ضم اللاعب الهولندي على سبيل الإعارة من برشلونة كون النادي الإيطالي يُعاني من أزمة مالية لن تجعله قادر على شراء ديباي بصورة نهائية بحسب Sport.

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع برشلونة

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن ديباي أخبر المقربين منه أنه مستمر مع برشلونة، حتى لو تعاقد النادي الكتالوني مع 6 مهاجمين بالإضافة لوجود ليفاندوفسكي.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية، قالت يوم 17 يوليو الجاري: إن توتنهام الإنجليزي بات مستعدًّا لدفع 17 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات ممفيس ديباي الذي يفضل الرحيل لفريق كبير بعرض مغري لكنه غيّر رأيه مفضلًا البقاء في صفوف النادي الكتالوني.