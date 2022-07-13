نظمت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة حركة الحشود في الساحات الجنوبية للبيت الحرام التي تعد المنطقة الأصغر حجمًا والأكثر كثافة خلال طواف الوداع.

فيديو | قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة تنظم حركة الحشود في الساحات الجنوبية للبيت الحرام التي تعد المنطقة الأصغر حجما والأكثر كثافة خلال طواف الوداع#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/6Tl41i9eDn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2022

جهود القوات:

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية، قوات طوارئ أمن الدولة وهي تعمل على تنظيم حركة الحشود في البيت الحرام، لتسهيل أداء المناسك والتسهيل على ضيوف الرحمن.

وفي وقت سابق، أطلقت رئاسة أمن الدولة ممثله بمركز العمليات الميدانية حملة التعريف ونشر الرقم الموحد (990) بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة:

وأكدت رئاسة أمن الدولة، على أهمية إسهام المواطن والمقيم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والأشخاص الذين يحملون الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات بكل مهنية وسرية.

وأضافت أنه يتم تحويل تلك البلاغات إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها، حتى استطاع المركز أن يكافح الإرهاب ويُفشل مخططات المتطرفين بكل اقتدار.

خدمات إنسانية للحجاج:

وأوضحت رئاسة أمن الدولة، أنه في موسم الحج يساهم مركز البلاغات في تقديم الخدمات الإنسانية للحجاج طوال رحلتهم منذ وصولهم وأثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة وتقديم الهدايا التي يستفيد منها الحاج في رحلته مثل الحقائب اليدوية والخفيفة لحفظ أغراضهم الشخصية والمظلات الشمسية وحافظات الماء وشواحن الهواتف النقالة والتي تحمل أرقام التواصل مع المركز من داخل وخارج المملكة ولتبقى ذكرى جميلة للحجاج.