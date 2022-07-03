أصدرت شركة طيران “أديل”، بياناً توضيحياً بشأن الرحلات التي تم تأخيرها أو إلغاؤها، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها.

بيان شركة أديل

وأوضحت الشركة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أنها تتقدم بالاعتذار للمسافرين الذين تعثرت رحلتهم لأسباب خارجة عن إرادتها، مؤكدة اهتمامها بهم والتزامها بتأمين السفر على متن رحلاتها أو على ناقلات بديلة وذلك للرحلات التي يقل تأخيرها عن 6 ساعات.

تعويض المتضررين

وتابعت الشركة في بيانها أن الرحلات الممتد تأخيرها لأكثر من 7 ساعات فسيتم استضافة مسافريها بالفنادق لحين إعادة جدولة رحلاتهم الجديدة.

وأضافت “أنه في حال إلغاء الرحلة فستقوم بإرجاع كامل المبالغ المدفوعة مع تعويض إضافي بنسبة 100% من قيمة الحجوزات، وذلك بحسب الأنظمة المتبعة .