أعلن طيران ناس‬⁩ عن استئناف أولى رحلاته المباشرة بين ⁧‫القصيم‬⁩ وطرابزون‬⁩ التركية ابتداء من 28 يوليو بمعدل رحلتين أسبوعيًا.

تصنيف طيران ناس:

وقد تم تصنيف طيران ناس عالمياً ضمن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة، وهو يربط حالياً أكثر من 70 وجهة محلية ودولية من خلال أسطول يضم أكثر من 35 طائرة، كما ويخطط لزيادة وجهاته إلى 165. ومنذ إنشاء الشركة عام 2007 وحتى اليوم، نقل طيران ناس أكثر من 60 مليون مسافر.

ومؤخراً، حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية، وتم تصنيفه ضمن فئة الطيران الاقتصادي من فئة 4 نجوم، وهي أعلى فئة من شركات الطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفه على أنه شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية لمدة سبع سنوات متتالية وحصل على جائزة سكاي تراكس الدولية كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2017 ، 2018 و 2019 و 2021 وأيضًا أفضل خدمة طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.