ضمن أكبر حملة توظيف من نوعها في المملكة لوظيفة مساعد طيار، كشف “طيران الناس” الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، وصول عدد المتقدمين لبرنامج “طياري المستقبل” المخصص لتخريج السعوديين والسعوديات للعمل بوظيفة مساعد طيار إلى أكثر من 1000 متقدم ومتقدمة، أجروا الاختبار النهائي للقبول اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض.

وأعلن طيران مؤخرًا فتح باب التقديم في برنامج “طياري المستقبل” لتخريج 100 مساعد طيار وذلك بعد تحقيقه نسبة توطين بلغت 100% لوظيفة مساعدي الطيارين.

وجاء فتح باب التقديم في البرنامج بالتزامن مع رفع الشركة لطلبياتها من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة، وهي طلبيات ينتظر أن تولّد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، لتلبية متطلبات الطواقم والترحيل والصيانة والخدمات الأرضية وغيرها.

واشترط “طيران ناس” أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره عن 37 عاماً، على أن يحمل شهادة اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية من المستوى الرابع على الأقل، وشهادة طبية من الدرجة الأولى معتمدة من قبل هيئة الطيران المدني وسارية المفعول.

وشدد “طيران ناس” على ضرورة أن يكون لدى المتقدمين والمتقدمات ساعات طيران تصل إلى 240 ساعة كحد أدنى، منها 25 للطائرات متعددة المحرك، و215 للطائرات ذات المحرك الواحد، وأن يكونوا حاملين لرخصة الطيران المدني كطيار تجاري على الطائرات ذات المحركين على أن تشمل الطيران باستخدام أجهزة الملاحظة الجوية، أو رخصة طيران صادرة من مؤسسة طيران مسجلة كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) مع اعتمادها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

والتزم طيران ناس منذ تأسيسه في 2007م بإطلاق برنامج “طياري المستقبل” كخطوة استراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الجوي السعودي على أبناء المملكة، ويتميز البرنامج بالجمع بين الدراسة النظرية والعملية والتدريب الفعلي على قيادة الطائرات، ليتمكن الطالب بعد إكمال برنامجه التدريبي من قيادة الطائرات والعمل كمساعد طيار في “طيران ناس”.

ويطمح البرنامج، الذي تخرج منه قرابة 200 طيار حتى الآن، إلى زيادة أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة.