احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي ‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وبودروم التركية، وذلك في مطار الملك خالد الدولي في الرياض وبحضور سعادة السفير التركي لدى المملكة فاتح أولو صوي، ومنسوبي مطارات الرياض وطيران ناس.

وأقيمت بهذه المناسبة مراسم مغادرة واستقبال في الرياض وبودروم جرى خلالها توزيع الورود والشوكلاتة على المسافرين، إضافة إلى عمل تحية استقبال بالمياه لطائرة ناس لحظة وصولها إلى مطار بودروم.

وستسير طيران ناس رحلتين أسبوعيًا مباشرة ابتداءً من 17 يوليو 2022م، وذلك في إطار استراتيجية طيران ناس التوسعية في الوجهات الدولية، بالتوازي مع تنامي الطلب على السفر وتعافي قطاع النقل الجوي، إضافة إلى تلبية رغبات ضيوف طيران ناس في السفر إلى العديد من الوجهات وجعل السفر أكثر متعة من خلال الرحلات المباشرة.

وستكون الرحلات المباشرة الأسبوعية بين الرياض وبودروم يومي الأربعاء والجمعة بواقع رحلتين أسبوعية مباشرة، بالإضافة لـ 3 وجهات أخرى إلى تركيا لكل من إسطنبول وطرابزون وانطاكيا ليصبح عدد إجمالي الوجهات التي يشغلها طيران ناس إلى تركيا 4 وجهات.

وعزز طيران ناس رحلاته الدولية خلال الفترة الماضية بشكل لافت، فسيّر رحلات مباشرة إلى كل من فيينا – سالزبورغ – براغ – سراييفو – تيرانا – صلالة – الغردقة – شرم الشيخ – تبليسي – باتومي – باكو- مونتينيغرو بهدف ربط العالم بالمملكة، ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.