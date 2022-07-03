أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وعاصمة مونتينيغرو “الجبل الأسود” مدينة بودغوريتسا اعتباراً من يوم 28 يوليو 2022م.

وسيربط طيران ناس بين الرياض وبودغوريتسا عاصمة مونتينيغرو “الجبل الأسود” بواقع رحلة مباشرة أسبوعيا، تنطلق يوم الخميس من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار بودغوريتسا الدولي ذهاباً وإياباً وذلك بعد السماح للسعوديين بالدخول اليها بدون تأشيرة حتى 30 سبتمبر 2022م.

وتُعرف مونتينيغرو “الجبل الأسود” بامتلاكها العديد من المواقع التاريخية والسياحية، وتمتلك طبيعة خلابة، كما أنها تمتاز بموقع إستراتيجي بالقرب من البحر الأدرياتيكي والسواحل والجبال التي تتوفر فيها العديد من الأنشطة والرياضات ما يجعلها مركزًا للانطلاق والاستكشاف، إضافة إلى المساحات الخضراء والفنون المعمارية والمتاحف والمقاهي التي تحيط بها، كما تضم متنزه بحيرة “سكادار” أكبر بحيرة في جنوب أوروبا والذي يبعد مسافة قصيرة عن المدينة.

ويربط “طيران ناس” أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم،

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.

يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.