أعلنت شركة طيران ناس، فتح باب القبول على وظيفة “مساعد طيار” للمواطنين ذوي الخبرة على طائرات A320.
وأوضحت الشركة أنها نجحت في تحقيق نسبة توطين 100% لوظيفة “مساعد طيار”، مؤكدة أنها مستمرة بالتزامها بتوطين وظائف قطاع الطيران.
شروط التقديم
– أن يكون سعودي الجنسية
– أن يبلغ عدد ساعات طيران لديه 1200 ساعة على الطائرات متعددة المحركات
– ألا يزيد عمر المتقدم على 50 عاماً
– معه شهادة طبية من الدرجة الأولى.
طريقة التقديم
التقديم على الوظيفة سيكون عبر البوابة الإلكترونية، حتى موعد غايته 31 أغسطس 2022.
اترك تعليقاً