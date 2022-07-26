أعلنت شركة طيران ناس، فتح باب القبول على وظيفة “مساعد طيار” للمواطنين ذوي الخبرة على طائرات A320.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في تحقيق نسبة توطين 100% لوظيفة “مساعد طيار”، مؤكدة أنها مستمرة بالتزامها بتوطين وظائف قطاع الطيران.

شروط التقديم

– أن يكون سعودي الجنسية

– أن يبلغ عدد ساعات طيران لديه 1200 ساعة على الطائرات متعددة المحركات

– ألا يزيد عمر المتقدم على 50 عاماً

– معه شهادة طبية من الدرجة الأولى.

طريقة التقديم

التقديم على الوظيفة سيكون عبر البوابة الإلكترونية، حتى موعد غايته 31 أغسطس 2022.