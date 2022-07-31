تشهد مدينة أبها بمنطقة عسير، ظهر اليوم الأحد، ظاهرة فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس على المدينة وتختفي ظلال الأشياء في تمام الساعة 12:17 ظهرًا.

التعامد الثاني والأخير

وقال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن تعامد الشمس هذا هو الثاني والأخير في عام 2022، موضحًا أنه بعد ذلك تتحرك الشمس ظاهريا ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً.

يذكر أن سماء مكة المكرمة شهدت في منتصف يوليو، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، حيث أصبحت على استقامة واحدة مع الكعبة واختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

سبب تعامد الشمس فوق مدن

ويعود سبب تعامد الشمس فوق أجزاء معينة أو مدن من الكرة الأرضية إلى ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يؤدي بدوره إلي انتقال الشمس “ظاهريًا” بين مدار السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حولها مرة كل سنة.

وتشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً هذا الحدث مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض هذا المكان وتتصف به أماكن قليلة من الكرة الأرضية وهي المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

حساب محيط الكرة الأرضية

يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضاً على كروية كوكب الأرض.