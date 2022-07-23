أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران القمر بنجم الدبران في سماء الوطن العربي قبل شروق شمس غدًا الأحد، ببضعة ساعات، حيث سيزينان الأفق الشرقي.

العثور على عنقود نجوم الثريا

وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها إنه يمكن العثور على عنقود نجوم الثريا (الشقيقات السبع)، حيث إنه ليس ببعيد عن القمر والدبران، ويبدو كلطخة ضبابية.

وأضافت أنه بسبب إضاءة المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية الخافتة في السماء، فهناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن: “الجميع يعرف أن النجم “بولاريس” أو “الجدي” هو النجم الذي يمثل نجم القطب الشمالي في هذا الزمان ولكن القليل يعلمون بأن نجم الدبران ألمع نجم في مجموعة نجوم الثور، بالإضافة أن نجم الدبران ألمع بكثير من نجم الشمال الحالي.

كما أن نجم الدبران يظهر قريب جدًا من النجم “العيوق” الذي يظهر إلى أقصى يساره في قبة السماء، وفي الماضي البعيد جدًا هذان النجمين كانا كنجم القطب الشمالي المزدوج في العام 447890 قبل الميلاد، ولكن الحال تغير مع مرور الوقت بسبب دورة مدتها 26000 سنة.

العودة بالزمن

وأكدت الجمعية أنه عندما يتم رصد القمر بالقرب من نجم الدبران سيعود المواطن بالزمن إلى 450.000 سنة في الماضي، عندما كان الدبران والعيوق بمثابة نجم القطب الشمالي المزدوج.

جدير بالذكر أن القمر والدبران يتجهان إلى الغرب مثل باقي الأجسام السماوية خلال ساعات الليل نتيجة لدوران الأرض حول محورها ، إلا أن القمر في الأساس يتحرك نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج، ولذلك يمكن رؤية القمر فجر الاثنين، وقد ابتعد عن نجم الدبران منخفضا نحو الأفق الشرقي.