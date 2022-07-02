أثار أحفاد الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهم النادر على السوشيال ميديا.

ونشرت حسابات فنية على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو يظهر نواف الخالدي، زوج إبنة إلهام الفضالة، منى العتيبي، وهو يجلس مع الأبناء.

تجمع الأحفاد

وأظهر الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أحفاد إلهام الفضالة حول الخالدي، حيث جذبوا الانتباه وتفاعل معهم المغردون. وأشاد المغردون بجمال الأطفال وعمر إلهام الفضالة الذي لا يشير إلى أن لديها أحفاد.

وكانت منى العتيبي، أطلقت اسم إلهام على طفلتها الأولى، نسبة إلى والدتها. وفي وقت سابق، ظهرت النجمة الكويتية مع أحفادها في احتفال القرقيعان، وحرصت على حمل اثنتين من حفيداتها على يدها.

سيرة إلهام الفضالة

يذكر أن إلهام الفضالة من مواليد 18 يونيو 1974، واقتحمت عالم التمثيل من سن الطفولة، وفي عام 2000 بدأت مسيرتها الفنية بشكل حقيقي، إذ شاركت في بطولة مسرحية” عالباب يا شباب” مع داود حسين وحسن البلام.

وتزوجت الفضالة وعمرها 16 عاما من رجل كويتي، وأثمر الزواج عن ابنتها “منى”، وبعد انفصالها عنه، تزوجت عام 2003 من المخرج خليل التميمي، ورزقت منه بابنتين هما “فجر و النور”، وفي عام 2021 انفصلت وتزوجت من الممثل شهاب جوهر.