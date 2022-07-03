أكدت أسرة نيرة أشرف المعروفة إعلامياً بـ”طالبة المنصورة” مقاضاة الإعلامية المصرية منى أبو شنب؛ بسبب ادعائها بأن الأسرة طلبت مليون جنيه ديةً لابنتها.

وكانت الإعلامية منى أبو شنب، قد صرحت بأن أسرة نيرة أشرف تريد تعويضاً قيمته مليون جنيه من أسرة القاتل الذي يدعى محمد عادل؛ بسبب ظروفهم المالية الصعبة، وفقا لمواقع محلية.

والدة الضحية ترد

وقالت والدة نيرة أشرف في تصريحات لمواقع محلية موجهة حديثها للإعلامية منى أبو شنب: “والله ما هنسيبك، إلهي تشوفيها في عيالك”.

وأضافت أبو شنب، خلال فيديو نشرته عبر اليوتيوب: “أهلها طلعوا قالوا إنهم معدمين ومعندهمش فلوس بس كل همهم أنهم ياخدوا تعويض من أهل القاتل، أنا مش عارفة إنتوا إزاي مستحملين نفسكوا كدة؟”، حسب قولها.