أكدت منصة يوتيوب أنه ظهرت مؤخراً إعلانات مخالفة لسياسات المنصة وهي غير مقبولة على الإطلاق، لذلك اتخذت عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات الموقع.

إغلاق حسابات المعلنين:

وقالت منصة يوتيوب إنه تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، متابعة: بينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على YouTube تم استهدافها بغرض الإساءة.

وتابعت: تحاول الجهات المسيئة دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا ــ خلال العام الماضي، حظرت Google عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات.

حلول طويلة الأمد:

وشددت منصة يوتيوب: سوف نستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصّة بهدف حماية مجتمع YouTube في المنطقة سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين.

ولفتت إلى أنه يمكن زيارة آخر تقرير سنوي لأمان الإعلانات لعام 2021 للمزيد من التفاصيل من هنا.