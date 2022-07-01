حذرت هيئة الغذاء والدواء من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر بين الحجاج، وقد تتسبب لهم في الإصابة ببعض الأمراض في موسم الحج.

وبينت في إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بتويتر، أن بعض العادات الخاطئة تتضمن: استهلاك الأغذية المكشوفة، ومجهولة المصدر، أو شراء أطعمة من الباعة المتجولين، كما نبهت إلى سوء التخزين وترك الأطعمة مكشوفة.

سلامة الغذاء:

وشددت على استهلاك الأغذية من المنشآت الغذائية الموثوقة والمصرح بها فقط، متابعة: “يجب التأكد من إحكام غلق أواني الأطعمة بعد تناول الطعام”.

ورش تدريبية لتجهيز وجبات الحجاج:

وفي وقت سابق؛ وثق مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للغذاء والدواء، الورش التدريبية التي تقوم بها لتجهيز وجبات الحجاج والمعتمرين بشكل صحي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء: إنها تنظم ورش عمل تدريبية للعاملين في مطابخ الإعاشة بمكة المكرمة، لتدريبهم على أساسيات التعامل مع الأغذية بالطرق الصحية.

الالتزام بالاشتراطات الصحية:

وأشارت إلى أن هذه الورش التدريبية في مطابخ الإعاشة تأتي تأكيدًا على الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء تجهيز وجبات الحجاج والمعتمرين.

وتعزيزًا للدور الرقابي على مطابخ الإعاشة، أشارت إلى أنه تم الإشراف على أغذية الحجاج، والتأكد من جودتها وسلامتها، وذلك من خلال الرقابة والفسح والرصد.